Юран: «Дзюба не вписывается в планы сборной»

Российский тренер Сергей Юран высказался о непопадании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России.

«Уважаю Дзюбу как игрока с большой буквы. Но впереди у него максимум два-три сезона. Потому в перспективные планы сборной он никак не вписывается», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что Дзюба своим ярким возвращением в РПЛ подтвердил, как трудности его закаляют и делают сильнее.

34-летний форвард в текущем сезоне принял участие в четырех матчах за «Локомотив», в которых забил три мяча.

Сегодня, 14 марта, «железнодорожники» сыграют в 1/2 финала Кубка России с «Акроном». Начало — в 17:30 по мск.