Кавазашвили: Карпин доказал, что он нормальный специалист, он заслужил трофей

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Кто-то говорит, что Карпин — плохой тренер, потому что у него нет ни одного трофея. Категорически с этим не согласен. У каждого свой путь. И Карпин работой в сборной доказал всем критикам, что он нормальный специалист. Мы были в одном шаге от чемпионата мира», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что Кубок CAFA — это отличная возможность для Карпина завоевать первый трофей, он заслужил этого.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует принять участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет в июне.