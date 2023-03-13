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Веденеев: «Принять участие в турнире в Азии — хорошая идея»

13 Марта 2023 • 20:30 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

«Принять участие в товарищеском турнире в Азии — хорошая идея. Чем раньше мы смиримся, что Европа осталась в стороне, тем быстрее мы обретем нормальное лицо. Как мне кажется, чем быстрее мы обратим свой взгляд в сторону Азии, тем лучше», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

Эксперт считает, что мы пытается всеми силами удержаться в Европе, но никакого смысла в этом нет.

Ранее сообщалось, что сборная России планирует принять участие в Кубке Центральной Азии, который пройдет с 9 по 21 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Веденеев
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