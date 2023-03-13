Канчельскис — о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии: «Мы должны играть»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии (CAFA).

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, наверное, мы решили правильно. Мы должны играть, получать практику. Шаг ли это в сторону азиатской конфедерации футбола? Время покажет», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что из Азии путевки на чемпионат мира получают лишь пять сборных, поэтому отобраться на турнир через Европу немного легче.

Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии, который состоится в июне 2023 года.