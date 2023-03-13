Сборная России будет одним из фаворитов Кубка CAFA, считает Гладилин

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии.

«Сборная России будет одним из фаворитов турнира. В Азии есть команды, которые играют хорошо. Сейчас все научились играть в футбол. С любой командой надо играть в полную силу», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Ранее сообщалось, что летом состоится первый чемпионат Футбольной ассоциации Центральной Азии, в которую входят шесть команд. Помимо этого, ожидается участие одной приглашенной сборной из Азии и сборной России. Турнир должен пройти в июне в Ташкенте и Бишкеке.