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Ещенко высказался о возможном участии сборной России в Кубке Центральной Азии

13 Марта 2023 • 17:04 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA).

«Если негде больше играть, то почему бы и не сыграть на турнире в Азии? Я уже говорил, что нужно играть. Что будет потом, то будет потом. Это не просто практика — это же турнир», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Ожидается, что в первом чемпионате CAFA примут участие восемь национальных команд, шесть — из Центральной Азии, одна азиатская сборная и сборная России. Турнир планируется провести предстоящим летом в Ташкенте и Бишкеке.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Ещенко
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