​Гюндогана не вызовут в сборную Германии в марте – известна причина

Полузащитник Илкай Гюндоган не получит вызова в сборную Германии на мартовский сбор. Как сообщает немецкий Sky, футболист провёл беседу с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Стороны согласились, что для Гюндогана будет лучше не ехать в ряды Бундестим в этом месяце. Основная причина заключается в том, что в ближайшие дни Илкай станет отцом.

Отмечается, что между Илкаем Гюндоганом и Хансом-Дитером Фликом имеются прекрасные отношения. Футболист настроен продолжать выступать за сборную Германии.

В марте сборная Германии проведёт товарищеские матчи против Перу и Бельгии.