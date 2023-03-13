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​Гюндогана не вызовут в сборную Германии в марте – известна причина

13 Марта 2023 • 15:34 Комментировать

Полузащитник Илкай Гюндоган не получит вызова в сборную Германии на мартовский сбор. Как сообщает немецкий Sky, футболист провёл беседу с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. Стороны согласились, что для Гюндогана будет лучше не ехать в ряды Бундестим в этом месяце. Основная причина заключается в том, что в ближайшие дни Илкай станет отцом.

Отмечается, что между Илкаем Гюндоганом и Хансом-Дитером Фликом имеются прекрасные отношения. Футболист настроен продолжать выступать за сборную Германии.

В марте сборная Германии проведёт товарищеские матчи против Перу и Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Илкай Гюндоган
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