Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ему не будет интересно выступление национальной команды на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Ситуация такая, что нам выбирать не приходится. Нам выбирать не приходится, и нас уже не выбирают. Поэтому что нам ещё остаётся делать? А играть нужно.

Будет ли мне интересен этот турнир? Конечно же, не совсем. Я думаю, что нет. Ну кому будет интересна игра Россия – Афганистан?» - сказал Мостовой.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.