В сборной Франции определились с главными кандидатами на роль нового капитана

В сборной Франции в скором времени должны выбрать нового капитана.

Уго Льорис, прежде носивший капитанскую повязку «трёхцветных», завершил международную карьеру. Согласно данным Telefoot, его преемником станет либо нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, либо Антуан Гризманн, представляющий мадридский «Атлетико». Ранее на роль капитана также претендовал защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

Свой ближайший матч сборная Франции проведёт 24 марта в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года – в соперниках будут Нидерланды. Тремя днями позднее коллектив Дидье Дешама встретится со сборной Ирландии.