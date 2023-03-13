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В сборной Франции определились с главными кандидатами на роль нового капитана

13 Марта 2023 • 00:43 Комментировать

В сборной Франции в скором времени должны выбрать нового капитана.

Уго Льорис, прежде носивший капитанскую повязку «трёхцветных», завершил международную карьеру. Согласно данным Telefoot, его преемником станет либо нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, либо Антуан Гризманн, представляющий мадридский «Атлетико». Ранее на роль капитана также претендовал защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан.

Свой ближайший матч сборная Франции проведёт 24 марта в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года – в соперниках будут Нидерланды. Тремя днями позднее коллектив Дидье Дешама встретится со сборной Ирландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Антуан Гризманн Килиан Мбаппе
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