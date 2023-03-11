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Чемпионат Европы по футболу 2024

Селюк – о сборной Ирака: «Там играют бывшие басмачи» эксклюзив

11 Марта 2023 • 12:30 Комментировать (1)

Известный российский агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Ирака. Специалист также отметил уровень соперника.

«В Питере народ ходит на футбол, чтобы просто провести приятно время. Им всё равно, это будет Ирак или Иран, или Малайзия. Безусловно, никто не знает ни одного игрока сборной Ирака. Что касается уровня сборной, то, как я понимаю, там играют бывшие басмачи», — сказал Селюк.

Встреча между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 23 марта команда Валерия Карпина на выезде сыграет против Ирана в Тегеране.


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Комментарии (1)
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ингерман
11 Марта 2023 в 13:15
ай паточняк сказал.. а у нас тады кто - махновцы? А-ха-ха-ха! )))
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