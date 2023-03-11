Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Колосков ожидает, что товарищеский матч Россия – Ирак соберёт полстадиона в Санкт-Петербурге эксклюзив

11 Марта 2023 • 11:45 Комментировать (1)

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что на товарищеском матче Россия – Ирак соберётся полстадиона.

«Полагаю, что игра с Ираком пройдёт в Санкт-Петербурге. Конечно, 80 тысяч зрителей там не наберётся, но тысяч 40 будет, я думаю. Действительно, болельщики соскучились по сборной России, удалось увидеть игру нашей команды в обновлённом составе. Так что предполагаю, что половина стадиона будет присутствовать на матче», — сказал Колосков.

Товарищеский матч между национальными сборными состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Ирака
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
markeving
11 Марта 2023 в 12:17
Если делаете ставки >> pro100stavka.ru
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Калор-де-Сан-Педро
Пионерос Канкун Пионерос Канкун
1
0
1.76 3.90 3.75
Видео
Окончен
Депортиво Тепик ДжАП
Мехикали
3
1
Видео
11.03.23 в 11:00
Бродбич Юнайтед
Таринга Роверс Таринга Роверс
1.03 20.00 30.00
Видео
11.03.23 в 11:00
Maroochydore FC
Мэджик Юнайтед
Видео
11.03.23 в 12:00
Чехия (до 17 лет) (жен) Чехия (до 17 лет) (жен)
Эстония (до 17 лет) (жен) Эстония (до 17 лет) (жен)
Видео
11.03.23 в 12:00
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
Сэмфорд Рейнджерс Сэмфорд Рейнджерс
Видео
11.03.23 в 15:00
FC Hulloey
Гранд Бодое
Видео
11.03.23 в 15:00
Honefoss W
KFUM Oslo W
Видео
11.03.23 в 15:30
Бордесхольм Бордесхольм
Хайдер Хайдер
3.50 4.00 1.79
Видео
11.03.23 в 16:00
Академия Челси Академия Челси
Академия Ливерпуля
Видео
11.03.23 в 16:00
Сан-Гванн Сан-Гванн
Марсаскала
Видео
11.03.23 в 16:00
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Gruen-Weiss Siebenbaumen
Видео
11.03.23 в 16:00
Хвартски Драговоляц Хвартски Драговоляц
Дубрава Дубрава
3.00 3.25 2.24
Видео
11.03.23 в 16:00
Килия Киль
Luebeck II Luebeck II
Видео
11.03.23 в 16:00
Витториоса Старз Витториоса Старз
Фгура Юнайтед Фгура Юнайтед
Видео
11.03.23 в 16:00
Пансдорф Пансдорф
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
2.30 3.95 2.55
Видео
11.03.23 в 16:30
ОФК Младост Донья Горица ОФК Младост Донья Горица
КОМ КОМ
Видео
11.03.23 в 16:30
Отрант
Бокель Бокель
Видео
11.03.23 в 16:30
Игало Игало
Зета Зета
Видео
11.03.23 в 16:30
Беране Беране
Подгорица Подгорица
Видео
11.03.23 в 17:00
Польша (до 17 лет) (жен) Польша (до 17 лет) (жен)
Румыния (до 17 лет) (жен) Румыния (до 17 лет) (жен)
Видео
11.03.23 в 17:00
Фёуске/Спринт
Саннесшёэн
Видео
11.03.23 в 17:00
Лафголл
Дергвью
Видео
11.03.23 в 17:00
Krokelvdalen
Storelva
Видео
Отменен
Роа (жен)
Люн (жен) Люн (жен)
0
0
Видео
11.03.23 в 17:00
Бранн (жен)
Авальдснес (жен) Авальдснес (жен)
Видео
11.03.23 в 17:30
Дугополье Дугополье
Цибалья Цибалья
Видео
11.03.23 в 17:30
Вуковар
Солин Солин
Видео
11.03.23 в 17:30
Арминия Людвигсхафен Арминия Людвигсхафен
Ahrweiler BC
Видео
11.03.23 в 17:30
Герта Визбах Герта Визбах
СГ Мюльхайм-Керлих СГ Мюльхайм-Керлих
Видео
11.03.23 в 17:30
Дуденхофен Дуденхофен
Алеманния Вальдальгесхайм Алеманния Вальдальгесхайм
Видео
11.03.23 в 17:30
Ягерсбург Ягерсбург
TuS Kirchberg
Видео
11.03.23 в 18:00
Финляндия (до 17 лет) (жен) Финляндия (до 17 лет) (жен)
Уэльс (до 17 лет) (жен) Уэльс (до 17 лет) (жен)
Видео
11.03.23 в 18:00
Уорренпойнт Таун Уорренпойнт Таун
Инститьют Инститьют
1.75 4.05 3.85
Видео
11.03.23 в 18:00
Кнокбреда
Баллинамаллард Юнайтед Баллинамаллард Юнайтед
Видео
11.03.23 в 18:00
Харлэнд и Вульф Велдерс
Дандела
Видео
11.03.23 в 18:00
Ньюингтон Ньюингтон
Ардс Ардс
Видео
11.03.23 в 18:00
Нидерланды (до 17 лет) (жен) Нидерланды (до 17 лет) (жен)
Швеция (до 17 лет) (жен) Швеция (до 17 лет) (жен)
Видео
11.03.23 в 18:00
Аннаг Юнайтед
Балликлэр Комрейдс
Видео
11.03.23 в 18:00
Пфеддершайм Пфеддершайм
Эльверсберг-2 Эльверсберг-2
Видео
11.03.23 в 18:30
Мкабба Мкабба
ФК Марса ФК Марса
Видео
11.03.23 в 18:30
Таршин Рэйнбоу Таршин Рэйнбоу
Мелита
Видео
Отменен
Niksic
Грбаль Грбаль
0
0
Видео
11.03.23 в 19:30
Морлаутерн
Айсбахталер Айсбахталер
Видео
11.03.23 в 20:00
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Мазоркерос ФК Мазоркерос ФК
Видео
11.03.23 в 20:00
Сенегал (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет)
Гамбия до 20 Гамбия до 20
Видео
11.03.23 в 21:00
Ураканес Искальи
Т'хо Майяс
Видео
11.03.23 в 22:00
Санту-Андре Санту-Андре
Интер Лимейра Интер Лимейра
Видео
12.03.23 в 00:00
СД Ависпонес де Чильпансинго
Клуб Атлетико Ангелополис
Видео
12.03.23 в 00:00
Сьервос Сьервос
Ситакуаро Ситакуаро
3.55 3.45 1.95
Видео
12.03.23 в 00:00
Эскорпионес Белен
Ялмакан
Видео
12.03.23 в 00:00
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Колима ФК Колима ФК
Видео
12.03.23 в 00:00
Депортива Венадос
Кафеталерос Кафеталерос
Видео
12.03.23 в 01:00
Тритонес Вальярта
Текос Текос
1.82 3.45 4.10
Видео
12.03.23 в 01:00
Атлетико Сальтильо Атлетико Сальтильо
Коррекаминос-2
Видео
12.03.23 в 02:00
Минерос де Фреснильо Минерос де Фреснильо
Симарронес-2 Симарронес-2
Видео
12.03.23 в 04:00
Ребосерос Ла-Пьедад Ребосерос Ла-Пьедад
Тампико Мадеро Тампико Мадеро
2.85 3.75 2.15
Видео
12.03.23 в 07:00
ДЖЕФ (жен) ДЖЕФ (жен)
НТВ Белеза (жен) НТВ Белеза (жен)
Видео
12.03.23 в 07:00
ИНАК Кобе (жен) ИНАК Кобе (жен)
Нодзима Стелла (жен) Нодзима Стелла (жен)
Видео
12.03.23 в 08:00
Omiya Ardija Ventus W
Sanfrecce Hiroshima Regina W
Видео
12.03.23 в 08:00
AC Nagano Parceiro W
Альбирекс Ниигата (жен) Альбирекс Ниигата (жен)
Видео
12.03.23 в 08:00
Урава (жен) Урава (жен)
Эльфен Саитама (жен)
Видео
12.03.23 в 09:00
Ипсвич Найтс Ипсвич Найтс
Гранж Тайстл Гранж Тайстл
Видео
12.03.23 в 13:00
Зейтун Коринтианс Зейтун Коринтианс
Нашшар Лайонз Нашшар Лайонз
Видео
12.03.23 в 13:00
Англия (до 17 лет) (жен) Англия (до 17 лет) (жен)
Хорватия (до 17 лет) (жен) Хорватия (до 17 лет) (жен)
Видео
12.03.23 в 13:00
Испания (до 17 лет) (жен) Испания (до 17 лет) (жен)
Беларусь (до 17 лет) (жен) Беларусь (до 17 лет) (жен)
Видео
Все матчи
Новости
10 Марта
09:49 · Чемпионат Европы 2024
Итальянская сборная начнёт отборочный цикл Евро-2024 в особых футболках в память о Виалли
09 Марта
14:27 · Чемпионат Европы 2024
В пресс-службе сборной Армении рассказали о получении паспорта для Тикнизяна
08 Марта
18:03 · Чемпионат Европы 2024
Манчини: «Постараемся начать наилучшим образом»
15:36 · Чемпионат Европы 2024
​Манчини жалуется на проблемы в атаке
12:12 · Чемпионат Европы 2024
Озбилиз: Захарян усилил бы сборную Армении
07 Марта
20:03 · Чемпионат Европы 2024
Озбилиз: Тикнизян усилит сборную Армении
17:10 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России
16:40 · Чемпионат Европы 2024
«У сборной Армении появится шанс выйти на крупный турнир» — Мостовой
16:05 · Чемпионат мира 2026
Булыкин — о Тикнизяне: Думаю, Россия не много потеряла от его вызова в сборную Армении
14:29 · Россия. Премьер-лига
​В сборной Армении высказались о вызове Тикнизяна
13:20 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян прокомментировал решение играть за сборную Армении
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян решил выступать за сборную Армении официально
06 Марта
19:02 · Чемпионат Европы 2024
Модрич и Влашич – в составе сборной Хорватии на отборочные игры Евро-2024
13:57 · Бельгия
Алдервейрельд завершил карьеру в сборной Бельгии
01 Марта
18:24 · Германия. Бундеслига
Флик назвал слабое место сборной Германии
Все новости