Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность в том, что на товарищеском матче Россия – Ирак соберётся полстадиона.

«Полагаю, что игра с Ираком пройдёт в Санкт-Петербурге. Конечно, 80 тысяч зрителей там не наберётся, но тысяч 40 будет, я думаю. Действительно, болельщики соскучились по сборной России, удалось увидеть игру нашей команды в обновлённом составе. Так что предполагаю, что половина стадиона будет присутствовать на матче», — сказал Колосков.

Товарищеский матч между национальными сборными состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.