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Лахиялов: «Не стоит предъявлять претензии к Тикнизяну за выбор сборной Армении» эксклюзив

10 Марта 2023 • 10:22 Комментировать

Нападающий и президент махачкалинского «Легиона Динамо» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал вызов защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в сборную Армении и его решение выступать за национальную команду этой страны.

- В принципе, выбор Тикнизяна понятен. Парень хочет играть на международном уровне, а в связи с отстранением российских клубов от еврокубков такой возможности у него и у «Локомотива» в ближайшее время не будет. Вот парень и решил попробовать себя хотя бы на уровне сборной и показать себя в надежде на то, что его заметит кто-то из сильных зарубежных чемпионатов и пригласит туда. Я думаю, каждый футболист мечтает играть в топовых европейских клубах и еврокубках. Поэтому выбор Тикнизяна очевиден. И предъявлять здесь претензии к футболисту, я думаю, не стоит. Всё-таки спортивная карьера не такая долгая, а Тикнизян уже не самый молодой футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Чемпионат России Шамиль Лахиялов Наир Тикнизян
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