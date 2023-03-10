Итальянская сборная начнёт отборочный цикл Евро-2024 в особых футболках в память о Виалли

Мы уже сообщали о том, что 23 марта итальянской сборной предстоит начать свои выступления в новом отборочном цикле к чемпионату Европы, это случится в матче с англичанами - теми самыми англичанами, у которых итальянцы выиграли в финале предыдущего чемпионата.

Этот матч пройдет в Неаполе, а сыграет в нем итальянская команда в специальных футболках в память о Джанлуке Виалли - бывшем нападающем сборной, который ушел в мир иной шестого января, проиграв борьбу смертельной болезни. Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Виалли выступал за сборную с 1985 по 1992 гол, он забил в ее составе 16 голов.