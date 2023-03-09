В пресс-службе сборной Армении рассказали о получении паспорта для Тикнизяна

Пресс-служба сборной Армении ответила на вопрос о процессе оформления армянского паспорта для игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«По мере поступления новостей, мы об этом сообщим. Начало сбора? Когда тренер даст нам окончательную программу, об этом тоже будет сообщено», — приводит слова пресс-службы издание «Спорт-Экспресс». Также в пресс-службе отметили, что организация не занимается вопросами получения паспортов для футболистов.

Напомним, что Наир Тикнизян является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником академии столичного ЦСКА. 7 марта появилась информация о вызове футболиста на сбор национальной команды Армении.