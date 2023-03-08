Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Павел Стипиди: «Тикнизян выбрал правильный путь, он бы не пробился в сборную России» эксклюзив

08 Марта 2023 • 19:40 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал решение 23-летнего защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

- Здесь никакой потери для сборной России нет. На сегодняшний день, если Тикнизяна вызывают в сборную Армении, он может спокойно туда ехать и играть. Для парня именно так будет правильно. Потому что при нынешнем поколении ему, наверно, в сборную России не пробиться, притом что мы сейчас не играем международные матчи, не участвуем ни в чемпионате мира, ни в чемпионате Европы. Когда-то всё переменится и встанет на свои места, но, на мой взгляд, Тикнизян правильно сделал, что поехал играть за сборную Армении. Он выбрал правильный путь. Здесь у нас в России он в состав сборной не попадал бы, это моё мнение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная Армении Наир Тикнизян Павел Стипиди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эстония (до 17 лет) (жен) Эстония (до 17 лет) (жен)
Польша (до 17 лет) (жен) Польша (до 17 лет) (жен)
0
2
Видео
Окончен
Кроация Змиявци Кроация Змиявци
Дубрава Дубрава
2
0
Видео
Окончен
Чехия (до 17 лет) (жен) Чехия (до 17 лет) (жен)
Румыния (до 17 лет) (жен) Румыния (до 17 лет) (жен)
0
1
Видео
Окончен
Кустосия Кустосия
Ориент 1919 Ориент 1919
0
0
Видео
08.03.23 в 21:00
Нидерланды (до 17 лет) (жен) Нидерланды (до 17 лет) (жен)
Уэльс (до 17 лет) (жен) Уэльс (до 17 лет) (жен)
Видео
08.03.23 в 21:00
Швеция (до 17 лет) (жен) Швеция (до 17 лет) (жен)
Финляндия (до 17 лет) (жен) Финляндия (до 17 лет) (жен)
Видео
09.03.23 в 01:00
Гуарани Асунсьон Гуарани Асунсьон
Спортиво Амелиано Спортиво Амелиано
1.77 3.70 4.60
Видео
09.03.23 в 01:00
Гуабира Гуабира
Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро
3.55 3.55 2.05
Видео
09.03.23 в 01:00
Дефенсор Спортинг Дефенсор Спортинг
Данубио Данубио
2.50 3.10 3.00
Видео
09.03.23 в 01:00
Магальянес Магальянес
Индепендьенте Медельин Индепендьенте Медельин
2.50 3.15 2.95
Видео
09.03.23 в 03:00
Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида
Тачира Тачира
3.30 3.15 2.29
Видео
09.03.23 в 03:00
Агилас Дорадас Агилас Дорадас
Индепендиенте Санта-Фе Индепендиенте Санта-Фе
2.65 3.00 2.85
Видео
09.03.23 в 03:30
Мильонариос Мильонариос
Атлетико Минейро Атлетико Минейро
3.05 3.25 2.33
Видео
09.03.23 в 05:00
Сесар Вальехо Сесар Вальехо
Депортиво Бинасьональ Депортиво Бинасьональ
2.13 3.25 3.55
Видео
09.03.23 в 06:30
Angel City W
Club America W
Видео
09.03.23 в 15:30
Латвия (до 17 лет) (жен) Латвия (до 17 лет) (жен)
Болгария (до 17 лет) (жен) Болгария (до 17 лет) (жен)
Видео
09.03.23 в 18:00
Шотландия (до 17 лет) (жен) Шотландия (до 17 лет) (жен)
Израиль (до 17 лет) (жен) Израиль (до 17 лет) (жен)
Видео
09.03.23 в 20:30
Варденесет
Мадла
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Марта
18:03 · Чемпионат Европы 2024
Манчини: «Постараемся начать наилучшим образом»
15:36 · Чемпионат Европы 2024
​Манчини жалуется на проблемы в атаке
12:12 · Чемпионат Европы 2024
Озбилиз: Захарян усилил бы сборную Армении
07 Марта
20:03 · Чемпионат Европы 2024
Озбилиз: Тикнизян усилит сборную Армении
17:10 · Чемпионат мира 2026
Колосков: Тикнизян — не потеря для сборной России
16:40 · Чемпионат Европы 2024
«У сборной Армении появится шанс выйти на крупный турнир» — Мостовой
16:05 · Чемпионат мира 2026
Булыкин — о Тикнизяне: Думаю, Россия не много потеряла от его вызова в сборную Армении
14:29 · Россия. Премьер-лига
​В сборной Армении высказались о вызове Тикнизяна
13:20 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян прокомментировал решение играть за сборную Армении
13:14 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян решил выступать за сборную Армении официально
06 Марта
19:02 · Чемпионат Европы 2024
Модрич и Влашич – в составе сборной Хорватии на отборочные игры Евро-2024
13:57 · Бельгия
Алдервейрельд завершил карьеру в сборной Бельгии
01 Марта
18:24 · Германия. Бундеслига
Флик назвал слабое место сборной Германии
00:22 · Чемпионат Европы 2024
Ле Грэ: «Я не должен был так высказываться о Зидане»
28 Февраля
14:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины назначила временного главного тренера
Все новости