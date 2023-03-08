Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал решение 23-летнего защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

- Здесь никакой потери для сборной России нет. На сегодняшний день, если Тикнизяна вызывают в сборную Армении, он может спокойно туда ехать и играть. Для парня именно так будет правильно. Потому что при нынешнем поколении ему, наверно, в сборную России не пробиться, притом что мы сейчас не играем международные матчи, не участвуем ни в чемпионате мира, ни в чемпионате Европы. Когда-то всё переменится и встанет на свои места, но, на мой взгляд, Тикнизян правильно сделал, что поехал играть за сборную Армении. Он выбрал правильный путь. Здесь у нас в России он в состав сборной не попадал бы, это моё мнение.