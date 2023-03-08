Манчини: «Постараемся начать наилучшим образом»

Сборная Италии начинает очередной квалификационный цикл, ей предстоит сыграть со сборной Англии в первом же матче отбора к Евро-2024. Эта игра состоится 23 марта, и англичане, безусловно, будут стремиться отомстить за обидное поражение в финале чемпионата Европы в 2021 году.

Но и сборная Италии хочет начать цикл соответствующим высокому званию чемпионов Европы образом.

- Это один из сильнейших соперников. На чемпионате мира были выбиты из турнира Францией, причем не вполне заслуженно. Для нас важно хорошо начать, надеюсь, весь стадион будет болеть за Италию, - цитирует слова наставника итальянской сборной Роберто Манчини новостное агентство ITASportPress.