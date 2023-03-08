​Манчини жалуется на проблемы в атаке

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пожаловался на проблемы в атакующей линии команды.

«У сборной Италии очень серьёзные проблемы в атаке. Иммобиле выбыл, Распадори, вероятно, тоже. Скамакка только что восстановился после травмы, Белотти почти не играет…» - рассказал Манчини, чьи слова приводит Il Messaggero.

В конце месяца сборная Италии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат Европы – 2024. Команда Роберто Манчини сначала сыграет против Англии (23 марта, дома), а затем против Мальты (26 марта, на выезде).

Отметим, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.