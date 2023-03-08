Озбилиз: Захарян усилил бы сборную Армении

Нападающий «Урарту» Араз Озбилиз высказался о возможном выступлении полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна за сборную Армении.

«Хотел бы, чтобы Арсен Захарян представлял сборную Армении. Главное, чтобы он хотел сердцем представлять нашу страну. Если это и случится, Арсен точно даст качество нашей сборной», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три мяча и записал на свой счет шесть результативных передач.

Талантливый хавбек дебютировал в составе сборной России в сентябре 2021 года. Захарян провел шесть матчей в футболке национальной команды и не отметился результативными действиями.