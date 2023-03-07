Озбилиз: Тикнизян усилит сборную Армении

Экс-игрок «Спартака» Араз Озбилиз отреагировал на решение защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.

«Рад, что Наир Тикнизян стал игроком сборной Армении! Думаю, он поможет нашей стране и нашей национальной команде. Еще раз повторю — рад, что Тикнизян сделал выбор в пользу Армении», — приводит слова Озбилиза Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Тикнизян принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив четыре результативные передачи.

Напомним, ранее футболист выступал за молодежную сборную России, но до основной команды не добрался.