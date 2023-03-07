«У сборной Армении появится шанс выйти на крупный турнир» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о шансах сборной Армении выйти в финальную стадию крупного турнира. Ранее стало известно, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за армянскую национальную команду.

«Сейчас появляются новые возможности для отбора на крупные турниры. Против армян всегда было тяжело играть. Но в последние годы они не могут из группы выйти. У них появится шанс выйти на крупный турнир», — приводит слова Мостового «Газета.Ру».

В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевых паса.