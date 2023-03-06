Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о расширенном списке сборной России, который оглашён в преддверии мартовских товарищеских матчей с Ираном и Ираком.

- РФС огласил расширенный список сборной на мартовские матчи. Там нет Артёма Дзюбы. Удивились этому?

- Думаю, здесь повлияли взаимоотношения тренера с игроком. Сколько бы Артём не забил, его Карпин не вызовет. Это принципиальная позиция.

- В прессе пишут, что в качестве причины невызова Дзюбы называется его возраст. Это веская причина для вас?

- 34 года – это уже приличный возраст, но я думаю, дело не в этом. Человек по три мяча забивает. На возраст никто в таких случаях не смотрит. Все смотрят на табло. Но наша сборная не участвует в отборочных играх, поэтому тренер может делать все, что считает нужным.

- Но Карпин говорил, что дорога в сборную открыта всем.

- Мы же с вами помним, что не только у Карпина были не очень хорошие взаимоотношения с какими-то футболистами. У того же Лобановского, например, тоже. Он никогда не любил вызывать Черенкова, хотя игрок был очень талантливый.

- Не вызвали Фёдора Смолова, но есть Тюкавин. Он лучше себя проявляет в «Динамо» сейчас?

- Он забил решающий мяч. Тут понять Карпина можно. Молодой парень. Идет построение новой команды. Тюкавина вызвали для того, чтобы он видел, что требует тренер, и для него это было не ново. Чтобы он приспосабливался.

- Невызов Смолова удивил?

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- Всех сразу вызвать невозможно. Кто-то в данный момент играет лучше, кто-то хуже. Кто-то перспективнее.

- Вызваны два игрока «Урала»: защитник Бевеев и вратарь Помазун. Это связано с удачной игрой против «Спартака»?

- В сборной постоянно идет ротация. Туда попадают новые люди. Охвачены практически все футболисты, которые более-менее начинают ярко играть.

- А они сейчас ярко играют, или один матч повлиял на выбор Карпина?

- Это у тренера надо спрашивать. Может, он раньше обращал на них внимание. У тренера здесь карт-бланш.

- Вызваны Головин и Алексей Миранчук. Насколько целесообразно отрывать их от европейских чемпионатов, игры ведь товарищеские?

- Это потенциально игроки сборной. Они выступают в чемпионатах, который сильнее нашего. И неплохо там играют. Таких футболистов нельзя не вызывать. Ребята стараются там в командах показывать игру. Не так просто там попасть в состав.

- Какие ожидания от матча с Ираном?

- Если бы были серьезные соревнования – это одно. А товарищеские матчи – другое. Никто не хочет в них получать травмы. Все говорят, что мы играем с несильными соперниками, но наша сборная для них очень большой раздражитель. Настроится на них молодежи проще. Они о себе только заявляют. А опытные ребята берегут себя. Зарплату ведь они получают в клубах.

- Насколько для вас важен результат в таких матчах?

- А как он может быть важен, если нет турнирной мотивации? Раньше наша сборная считалась чемпионом мира по товарищеским встречам. Мы всегда ожидаем большего, но получается не всегда.

Елена Григорьевская