Модрич и Влашич – в составе сборной Хорватии на отборочные игры Евро-2024

Федерация футбола Хорватии в своих соцсетях опубликовала список из 29 игроков, которые будут участвовать в ближайших отборочных матчах хорватской сборной в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Их хорваты проведут 25 и 28 марта против сборных Уэльса и Турции соответственно. С валлийцами «шашечные» сыграют дома 25 марта, а с турками через три дня – в гостях.

Так, в список попали ветераны сборной – Лука Модрич и Иван Перешич, защитники Домагой Вида и Йошко Гвардиол, экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, полузащитник «Челси» Матео Ковачич, полузащитник «Интера» Марсело Брозович и другие. Место в воротах, скорее всего, займёт один из лучших вратарей прошедшего чемпионата мира в Катаре – Доминик Ливакович.

Напомним, что на мундиале в Катаре «шашечные» заняли третье место, обыграв в матче за бронзу сборную Марокко – 2:1.