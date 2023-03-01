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Ле Грэ: «Я не должен был так высказываться о Зидане»

01 Марта 2023 • 00:22 Комментировать

Бывший президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ вновь признал, что допустил ошибку.

Недавно функционер подал в отставку со своей должности. Ранее он был отстранён после резких слов в адрес Зинедина Зидана.

«Я общаюсь уже с третьим журналистом, и все спрашивают у меня о Зидане. Я был вежлив с первыми двумя, но не знаю, как реагировать в этот раз. Я признаю, что подобные высказывания в адрес Зинедина – это очень неумно с моей стороны. Я никогда не должен был говорить подобного, однако я сразу извинился», – заявил в интервью L'Equipe ле Грэ.

Напомним, что Зинедин Зидан мог возглавить сборную Франции в январе, если бы Дидье Дешам не продлил свой контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан Ноэль ле Грэ
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