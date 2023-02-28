Сборная Украины назначила временного главного тренера. Исполняющим обязанности наставника утвержден Руслан Ротань, ранее работавший с молодежной командой, об этом рапортует Украинская ассоциация футбола.

Как информирует источник, 41-летний тренер будет работать с первой сборной до прихода в нее Сергея Реброва. Украинская ассоциация футбола ведет переговорный процесс с Ребровым о подписании трудового соглашения до лета 2024 года.

Напомним, что предыдущим главным тренером украинской сборной был Александр Петраков. Специалист покинул свой пост в январе нынешнего года.