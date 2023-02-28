Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Украины назначила временного главного тренера

28 Февраля 2023 • 14:44 Комментировать

Сборная Украины назначила временного главного тренера. Исполняющим обязанности наставника утвержден Руслан Ротань, ранее работавший с молодежной командой, об этом рапортует Украинская ассоциация футбола.

Как информирует источник, 41-летний тренер будет работать с первой сборной до прихода в нее Сергея Реброва. Украинская ассоциация футбола ведет переговорный процесс с Ребровым о подписании трудового соглашения до лета 2024 года.

Напомним, что предыдущим главным тренером украинской сборной был Александр Петраков. Специалист покинул свой пост в январе нынешнего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Руслан Ротань
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.02.23 в 21:30
Каукая
Пакажус
1.65 3.55 5.20
Видео
28.02.23 в 23:00
Дергвью
Ардс Ардс
2.70 3.55 2.28
Видео
01.03.23 в 01:00
Серро Портеньо Серро Портеньо
Курико Юнидо Курико Юнидо
1.51 4.20 6.20
Видео
01.03.23 в 03:00
Спортинг Кристал Спортинг Кристал
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
1.87 3.75 3.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Февраля
14:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Украины назначила временного главного тренера
25 Февраля
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Защитник «Реал Сосьедада» близок к получению испанского гражданства
24 Февраля
23:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
23 Февраля
15:22 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»
14:32 · Франция. Лига 1
Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
18 Февраля
17:47 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: Я горд, что работаю со сборной Бельгии
17 Февраля
21:00 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес: «Благодаря своему интеллекту Бернарду Силва очень полезен в прессинге»
11 Февраля
15:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес — о сейве в финале чемпионата мира: «Я заставил Коло-Муани пробить туда, куда мне было нужно»
09 Февраля
23:03 · Чемпионат Европы 2024
Адиев: «Знаю, что Зуев пытается получить паспорт Казахстана»
22:38 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Казахстана прокомментировал травму Зайнутдинова
20:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии
15:52 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис сомневается, что Тедеско достиг уровня сборной Бельгии
13:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» Шишкин оценил назначение Тедеско в сборную Бельгии
08:23 · Чемпионат Европы 2024
Заварзин: «Тедеско рановато возглавлять сборную Бельгии»
Все новости