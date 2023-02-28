Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью«Евро-Футбол.Ру» высказался на тему просмотра второго, третьего и так далее состава сборной России в товарищеских играх.

«Сборная не может играть какие-то контрольные матчи с перспективой на какие-то следующие этапы. Надо играть всеми сильнейшими футболистами, которые есть на данный момент. Ну зачем мне смотреть на Коваленко, который безусловно талантливый молодой человек, который может заиграть через три-четыре года. А если не заиграет? А много если!

Игра в сборной – это Миранчук, Головин и все ведущие игроки. Вот тогда на эту команду будет интересно смотреть. А, если это будет сборная «Крыльев Советов», а потом они были все раскуплены, то это коммерция какая-то. Где эти люди? Адамов из «Урала». Они в большинстве своём перешли в «Зенит», сели на лавку, и закончилась их игра в сборной. А их брали на перспективу. Вот из-за чего я говорю. Любой игрок, заявленный в сборную, сразу появляется в шорт-листе у ведущего клуба России.

Посмотрите на два года назад, когда появилась эта сборная. Я сейчас не вспомню фамилии игроков, которые были в той команде. Все они сидят в запасе «Зенита». И Бакаев, Адамов и другие сидят за хорошие деньги», — сказал Созин.