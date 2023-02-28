Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Балахнин – о сборной России: «Сейчас нам надо думать о будущем» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 14:05 Комментировать

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению ответил на вопрос, нужно ли главному тренеру сборной России Валерию Карпину выставлять второй или третий состав на товарищескую игру против Ирана.

«Сейчас ситуация такая, что надо думать всё-таки о будущем. Я так полагаю, что это та сборная, которая будет играть официальные матчи через 2-3 года. Естественно, её надо готовить к тому, а не к сегодняшнему дню. Если говорим о сборной, то конечно, кто лучше, те и должны играть. Но сейчас особая ситуация в нашем футболе, поэтому, есть смысл думать о будущем. Я не о том, чтобы готовить вторую или третью сборную, а подбирать, готовить тех ребят, которые года через 2-3 смогут представлять нашу национальную команду. До этого они сыграются, появится костяк, и я думаю, они будут только прогрессировать», - сказал Балахнин.  

Ранее стало известно о том, что национальная команда проведёт товарищеский матч против Ирана 23 марта в Тегеране.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Сергей Балахнин Сборная Ирана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.02.23 в 21:30
Каукая
Пакажус
1.63 3.60 5.30
Видео
28.02.23 в 23:00
Дергвью
Ардс Ардс
2.70 3.55 2.28
Видео
01.03.23 в 01:00
Серро Портеньо Серро Портеньо
Курико Юнидо Курико Юнидо
1.51 4.20 6.20
Видео
01.03.23 в 03:00
Спортинг Кристал Спортинг Кристал
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
1.87 3.75 3.85
Видео
Все матчи
Новости
25 Февраля
18:05 · Чемпионат Европы 2024
Защитник «Реал Сосьедада» близок к получению испанского гражданства
24 Февраля
23:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти прокомментировал уход Серхио Рамоса из сборной Испании
23 Февраля
15:22 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Ни капли не удивился, когда узнал о назначении Тедеско в сборную Бельгии»
14:32 · Франция. Лига 1
Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии
18 Февраля
17:47 · Чемпионат Европы 2024
Тедеско: Я горд, что работаю со сборной Бельгии
17 Февраля
21:00 · Англия. Премьер-лига
Роберто Мартинес: «Благодаря своему интеллекту Бернарду Силва очень полезен в прессинге»
11 Февраля
15:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес — о сейве в финале чемпионата мира: «Я заставил Коло-Муани пробить туда, куда мне было нужно»
09 Февраля
23:03 · Чемпионат Европы 2024
Адиев: «Знаю, что Зуев пытается получить паспорт Казахстана»
22:38 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Казахстана прокомментировал травму Зайнутдинова
20:53 · Россия. Премьер-лига
Ещенко отреагировал на назначение Тедеско в сборную Бельгии
15:52 · Чемпионат Европы 2024
Канчельскис сомневается, что Тедеско достиг уровня сборной Бельгии
13:47 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Тедеско будет сложно в сборной Бельгии»
08:50 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Спартака» Шишкин оценил назначение Тедеско в сборную Бельгии
08:23 · Чемпионат Европы 2024
Заварзин: «Тедеско рановато возглавлять сборную Бельгии»
08 Февраля
23:55 · Чемпионат Европы 2024
Экс-тренер «Спартака» Тедеско назвал свою цель в сборной Бельгии
Все новости