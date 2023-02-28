Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению ответил на вопрос, нужно ли главному тренеру сборной России Валерию Карпину выставлять второй или третий состав на товарищескую игру против Ирана.

«Сейчас ситуация такая, что надо думать всё-таки о будущем. Я так полагаю, что это та сборная, которая будет играть официальные матчи через 2-3 года. Естественно, её надо готовить к тому, а не к сегодняшнему дню. Если говорим о сборной, то конечно, кто лучше, те и должны играть. Но сейчас особая ситуация в нашем футболе, поэтому, есть смысл думать о будущем. Я не о том, чтобы готовить вторую или третью сборную, а подбирать, готовить тех ребят, которые года через 2-3 смогут представлять нашу национальную команду. До этого они сыграются, появится костяк, и я думаю, они будут только прогрессировать», - сказал Балахнин.