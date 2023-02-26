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Кузнецов выступает за эксперименты с составом в товарищеском матче России c Ираном эксклюзив

26 Февраля 2023 • 15:35 Комментировать

Ветеран ЦСКА Дмитрий Кузнецов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы товарищеского матча Иран – Россия.

26 февраля стало известно о том, что сборная России 23 марта проведёт в Тегеране товарищеский матч против Ирана.

«Соперник хороший, участник чемпионата мира, и есть очень качественные игроки. Давайте возьмём за пример того же Азмуна. Как по мне – великолепный игрок. То, что Карпин может поэкспериментировать, я однозначно выступаю за. Естественно, должен был костяк сборной, но и ближайший состав тоже должен проверяться, вызываться и играть эти матчи товарищеские. Это очень хорошее время, когда их можно проверять и пробовать», — сказал Кузнецов.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Кузнецов Сборная Ирана Сердар Азмун
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