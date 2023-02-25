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Защитник «Реал Сосьедада» близок к получению испанского гражданства

25 Февраля 2023 • 18:05 Комментировать

Королевская испанская футбольная федерация работает над натурализацией защитника «Реал Сосьедада» Рубена ле Нормана.

По информации издания COPE, организация ускоряет процедуры по натурализации французского футболиста, чтобы рассчитывать на него уже на старте отборочной стадии к чемпионату Европы - 2024. Ранее сообщалось, что новый наставник «красной фурии» Луис де ла Фуэнте отказался от услуг Серхио Рамоса именно из-за наличия ле Нормана.

Напомним, что первый матч сборная Испании проведёт уже 25 марта против Норвегии в домашних стенах. Рубен ле Норман выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная Испании Рубен Ле Норман
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