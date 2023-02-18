Тедеско: Я горд, что работаю со сборной Бельгии

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал своё назначение в сборную Бельгии.

Тедеско заявил в интервью RTBF, что очень счастлив и горд оказаться на этой должности, он очень мотивирован и уже посмотрел несколько матчей, а также собрал необходимые данные.

Специалист отметил, что не собирается начинать работу с нуля, но сейчас у него есть список из 100 потенциальных кандидатов в национальную команду.

Ранее стало известно, что 37-летний Тедеско стал новым главным тренером сборной Бельгии. Трудовой договор между сторонами рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.