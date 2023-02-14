Бывший нападающий сборной Бельгии Люк Нилис в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новость о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера «красных дьяволов».

Вас удивил выбор федерации Бельгии в пользу Тедеско?

«Я бы не сказал, что выбор федерации удивил футбольных людей. Не секрет, что у бельгийской федерации сейчас нет больших средств на зарплату тренера и его штаба, необходимо было искать новый штаб в условиях экономии. Тедеско считается большим талантом, в этом решении есть перспектива. Болельщики ждали более именитого тренера, они несколько разочарованы».

Вы слышали что-то до этого про особенности подхода Тедеско?

«Да, конечно, я знаю, что Доменико хорошо работал в Германии и России. Я общался с бельгийским футболистом, который играл у него в молодёжной команде «Хоффенхайма». Он отмечал, что Тедеско современный специалист, который любит атакующий футбол, инновации, развивает в своих игроках лучшие качества. Важно, что Тедеско близок с игроками. Это современная философия, а в футболе сборных это особенно важно, ведь мы помним, что было со сборной Бельгии в Катаре».

С какими задачи Тедеско столкнётся сразу?

«Одна из причин, почему выбор пал на Тедеско – его работа с молодыми футболистами. Сборной Бельгии нужно серьезное омоложение, многие классные игроки, прославлявшие нашу страну раньше, уже не сыграют, а значит пришло время молодых. Тедеско предстоит много аналитической работы до марта, людей очень интересует, кого-же он вызовет в сборную. Думаю, что Тедеско сейчас активно просматривает матчи юношеской сборной Бельгии, чтобы лучше познакомиться с молодым поколением».