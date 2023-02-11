Кирьяков оценил назначение Тедеско тренером сборной Бельгии

Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно назначения Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Очень неожиданное назначение. Видимо, очень здорово работают его менеджеры. Они смогли убедить федерацию футбола Бельгии в том, что именно Тедеско способен вывести команду из кризиса. У них сейчас смена поколений. Скорее это заслуга его представителей, чем его самого.

Он занял второе место в РПЛ со «Спартаком». Это считалось успехом. Но все же не надо сравнивать успех в нашем чемпионате с успехами на международном уровне. В «Лейпциге» он поработал, были хорошие моменты. Но стабильного результата не было все равно. Я считаю, что этих достижений мало, чтобы возглавить такую сборную, как Бельгия. Так что, повторюсь, это его люди отлично поработали и убедили руководство федерации», - сказал Кирьяков.