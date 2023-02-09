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Адиев: «Знаю, что Зуев пытается получить паспорт Казахстана»

09 Февраля 2023 • 23:03 Комментировать

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном получении гражданства российским полузащитником Александром Зуевым.

«Зуева нет на сборах «Химок». Знаю, что он пытается получить паспорт. Посмотрим», — заявил бывший главный тренер «Анжи» в интервью изданию «РБ Спорт». Адиев отметил, что пока хавбек не получит паспорт гражданина Казахстана, не имеют смысла разговоры о привлечении футболиста к национальной команде.

Напомним, что ранее появилась информация о желании игрока выступать в футболке сборной Казахстана. Зуев является игроком «Химок», проведя в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 14 матчей, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев
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