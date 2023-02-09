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Канчельскис сомневается, что Тедеско достиг уровня сборной Бельгии

09 Февраля 2023 • 15:52 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении бывшего наставника «Спартака» Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

«Назначение Тедеско удивляет не меньше, чем увольнение Роберто Мартинеса. Не думаю, что он достиг уровня такой большой европейской сборной. По крайней мере, по результатам», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 37-летний специалист подписал трудовой договор со сборной Бельгии до конца чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, Тедеско возглавлял московский «Спартак» с октября 2019 по июнь 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Роберто Мартинес Андрей Канчельскис Доменико Тедеско
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