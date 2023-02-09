Экс-игрок «Спартака» Шишкин оценил назначение Тедеско в сборную Бельгии

Экс-игрок московского «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на новость о назначении бывшего главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско в сборную Бельгии.

«Тедеско - перспективный тренер. Он доказал, что умеет добиваться результата. У Бельгии сейчас смена поколений. Если нуждаются в его услугах, значит, к нему есть доверие. Желаю ему удачи!» - приводит слова Шишкина издание «Чемпионат».

Трудовое соглашение Тедеско с «красными дьяволами» рассчитано до конца июля следующего года.

37-летний специалист занимал пост главного тренера «Спартака» с 2019 по 2021 год. Затем он поработал в «РБ Лейпциге».