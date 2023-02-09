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Заварзин: «Тедеско рановато возглавлять сборную Бельгии»

09 Февраля 2023 • 08:23 Комментировать

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Юрий Заварзин отреагировал на назначение немецкого специалиста Доменико Тедеско главным тренером национальной сборной Бельгии. Ранее наставник отметился работой в стане «красно-белых».

«Тедеско рановато возглавлять сборную. Все-таки нужен опыт. Тренер в клубе и тренер в сборной - это две совершенно разные вещи. С другой стороны, сейчас все кругом омолаживается», - приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Трудовое соглашение 37-летнего специалиста со сборной Бельгии рассчитано до конца июля 2024 года. Он занял вакантное место главного тренера, которое покинул испанец Роберто Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Юрий Заварзин Доменико Тедеско
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