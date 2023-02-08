Экс-тренер «Спартака» Тедеско назвал свою цель в сборной Бельгии

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско, который был назначен главным тренером сборной Бельгии, рассказал о своих целях на новом месте работы.

«Я сильно мотивирован. Жду не дождусь, когда приступлю к работе. Я умею мотивировать, это одно из моих главных качеств. Мои цели? Для начала нам нужно выйти на Евро-2024. В отборе мы столкнемся с сильными соперниками. Однако у нас отличная команда, и я верю в парней», - передает слова тренера RTBF.

Трудовое соглашение 37-летнего специалиста с «красными дьяволами» рассчитано до конца июля 2024 года.

Напомним, что предыдущим рулевым сборной Бельгии был Роберто Мартинес.