Тедеско определился с помощниками в сборной Бельгии

Новоиспечённый главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско, кажется, определился со своими помощниками в тренерском штабе национальной команды.

Как пишет «Спорт-Экспресс», оба будущих помощника Тедеско работали вместе с ним в московском «Спартаке». Это Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

О том, что 37-летний специалист официально возглавил сборную Бельгии, стало известно сегодня. Национальная футбольная федерация подписала с молодым специалистом контракт до окончания чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, что Тедеско хорошо знаком российскому болельщику, так как полтора года возглавлял московский «Спартак».