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Анри не будет в сборной Бельгии при Тедеско

08 Февраля 2023 • 20:47 Комментировать

Бывшего форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри, который проработал ассистентом главного тренера сборной Бельгии пять лет своей тренерской карьеры, не будет в новом тренерском штабе бельгийцев под руководством Доменико Тедеско. Об этом сообщает портал Sporza со ссылкой на главу Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питера Боссарта.

«Мы ценим мнение Анри, учитывая, как он предан нашей национальной сборной, но в тренерском штабе нашей команды его не будет. Мы очень ценим проделанную им работу», - отметил Боссарт.

Вполне возможно, что Анри начнёт самостоятельную тренерскую карьеру. Ранее он возглавлял два клуба – «Монако» и «Монреаль Импакт».

Об официальном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии стало известно 8 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Тьерри Анри Питер Боссарт
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