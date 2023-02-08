Нигматуллин удивился приходу Тедеско в сборную Бельгии

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин не очень ожидал, что Доменико Тедеско продолжит свою тренерскую карьеру в национальной сборной Бельгии.

«Это назначение очень неожиданное! Конечно, он квалифицированный специалист, но всё-таки работающий с клубами», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Бывший вратарь дополнил, что работать с такой командой как сборная Бельгии – очень непросто, в Бельгии много отличных игроков. К тому же, сейчас в стане «красных дьяволов» происходит болезненный процесс – смена поколений.

Напомним, прошлым местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг», в России итальянец известен по отличной работе с московским «Спартаком».