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Нигматуллин удивился приходу Тедеско в сборную Бельгии

08 Февраля 2023 • 20:23 Комментировать

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин не очень ожидал, что Доменико Тедеско продолжит свою тренерскую карьеру в национальной сборной Бельгии.

«Это назначение очень неожиданное! Конечно, он квалифицированный специалист, но всё-таки работающий с клубами», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Бывший вратарь дополнил, что работать с такой командой как сборная Бельгии – очень непросто, в Бельгии много отличных игроков. К тому же, сейчас в стане «красных дьяволов» происходит болезненный процесс – смена поколений.

Напомним, прошлым местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг», в России итальянец известен по отличной работе с московским «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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