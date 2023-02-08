Шишкин: «Тедеско — перспективный молодой тренер»

Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин высказался о назначении Доменико Тедеско на пост тренера бельгийской сборной.

«Ничего удивительного в этом назначении не вижу. Тедеско — перспективный молодой тренер. Доменико работал в довольно известных командах: «Спартак» и «РБ Лейпциг». Отработал в обоих клубах удачно. Он доказал, что умеет добиваться результата», — заявил экс-защитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его мнению, нынешней бельгийской команде, находящейся в перестройке, необходим именно такой тренер, как Тедеско. По словам Шишкина, это назначение показывает доверие к немецкому специалисту.

Напомним, что Доменико Тедеско официально возглавил сборную Бельгии 8 февраля, сменив на посту Роберто Мартинеза, провалившего катарский чемпионат мира.