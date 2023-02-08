​Умер Мирослав Блажевич – с ним Хорватия выигрывала бронзу ЧМ-1998

Трагические новости поступают из европейских СМИ. Из жизни ушёл известный тренер Мирослав Блажевич. Он не дожил всего лишь два дня до дня рождения – в пятницу экс-тренер сборной Хорватии отметил бы 88-летие.

На протяжении долгого времени Мирослав Блажевич боролся с раком. Болезнь у тренера выявили ещё в 2011 году, но он продолжал работать ещё какое-то время.

Мирослав Блажевич известен главным образом по работе со сборной Хорватии в период с 1994 по 2000 год. В 1998 году руководством Блажевича «шашечные» заняли третье место на чемпионате мира.