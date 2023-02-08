Бывший наставник самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен получил назначение в Футбольной ассоциации Бельгии.

По информации сайта организации, бывший игрок «красных дьяволов» стал её спортивным директором. «Я очень рад сделать этот важный шаг в карьере. С 2008 года я уже работал в ассоциации, но в ней произошло много перемен», — заявил после назначения участник ЧМ-1982. По его словам, Бельгии не нужно останавливаться на достигнутом, отметив большое число талантов, появившееся в последние годы.

Напомним, что на последнем чемпионате мира «красные дьяволы» не смогли выйти из группы, после чего Роберто Мартинез ушёл с тренерского поста. Его заменил экс-наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.