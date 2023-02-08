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​В Бельгийской федерации объяснили выбор Тедеско

08 Февраля 2023 • 11:43 Комментировать

Сборную Бельгии принял Доменико Тедеско, которого в России прекрасно знают по работе в московском «Спартаке». В пресс-релизе Королевской бельгийской футбольной ассоциации о назначении 37-летнего специалиста объясняется выбор в его пользу.

«Тедеско известен как современный тренер с международным опытом работы на высшем уровне. Он любит играть в атакующий футбол с большим прессингом впереди», - говорится в пресс-релизе.

Перед Доменико Тедеско поставлена задача по подготовке команды к Евро-2024. Трудовой договор молодого тренера рассчитан именно до завершения этого турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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