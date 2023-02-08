​В Бельгийской федерации озвучили задачу Тедеско

Доменико Тедеско стал новым главным тренером сборной Бельгии. Бывший рулевой «Спартака» подписал трудовое соглашение, рассчитанное до завершения чемпионата Европы в 2024 году.

В пресс-релизе о назначении Доменико Тедеско была озвучена задача, которая стоит перед молодым специалистом.

«Его задача – подготовить сборную Бельгии к чемпионату Европы 2024 года в Германии», - говорится в сообщении.

В отборочном цикле к чемпионату Европы соперниками сборной Бельгии будут сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. Первый матч команда Доменико Тедеско проведёт 24 марта со шведами на выезде.