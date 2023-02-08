​Тедеско прокомментировал назначение тренером сборной Бельгии

Как и ожидалось, новым главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско. В среду о назначении 37-летнего специалиста было объявлено официально. Тедеско прокомментировал своё назначение.

«С первой встречи я почувствовал, что всё правильно – мы сразу были на одной волне. Я очень мотивирован и не могу дождаться начала работы. Для меня большая честь стать новым тренером сборной Бельгии!» - сказал Тедеско, чьи слова приводятся на сайте Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

В России Доменико Тедеско знают по работе со «Спартаком». Московский клуб тренер покинул по завершению сезона 2021/2022.