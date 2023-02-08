Королевская бельгийская футбольная ассоциация объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера сборной Бельгии. 37-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до завершения чемпионата Европы 2024 года.

В России Доменико Тедеско знают по работе у руля «Спартака». Молодой тренер находился без работы с сентября, когда его уволили из «РБ Лейпцига».

Напомним, что после неудачного выступления на чемпионате мира в Катаре пост главного тренера сборной Бельгии покинул Роберто Мартинес. Испанский специалист уже трудоустроился, возглавив сборную Португалии.