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Раскрыты детали контракта Тедеско со сборной Бельгии

08 Февраля 2023 • 03:26 Комментировать

Немецкий специалист Доменико Тедеско, поработавший в московском «Спартаке», в ближайшее время будет утвержден в качестве главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Саши Тавольера.

Согласно данным источника, контракт между сторонами будет рассчитан до завершения чемпионата Европы – 2024. В договоре будет указан пункт о возможном продлении сотрудничества в случае успешного выступления «красных дьяволов» на континентальном турнире.

Добавим, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Также он поработал в «Шальке» и «РБ Лейпциге».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско
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