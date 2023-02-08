Раскрыты детали контракта Тедеско со сборной Бельгии

Немецкий специалист Доменико Тедеско, поработавший в московском «Спартаке», в ближайшее время будет утвержден в качестве главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Саши Тавольера.

Согласно данным источника, контракт между сторонами будет рассчитан до завершения чемпионата Европы – 2024. В договоре будет указан пункт о возможном продлении сотрудничества в случае успешного выступления «красных дьяволов» на континентальном турнире.

Добавим, что Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Также он поработал в «Шальке» и «РБ Лейпциге».