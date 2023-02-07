Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Джо Аллен завершил карьеру в сборной Уэльса официально

07 Февраля 2023 • 21:38 Комментировать

Полузащитник Джо Аллен объявил о завершении международной карьеры.

О решении 32-летнего футболиста сообщила пресс-служба валлийской национальной команды. В общей сложности хавбек отыграл за «драконов» 75 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В 2016 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы в составе сборной Уэльса, а в 2022 году принял участие в двух поединках катарского чемпионата мира.

Джо Аллен наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Сток». С июля прошлого года он защищает цвета «Суонси», в котором начинал свою карьеру. В нынешнем розыгрыше английского Чемпионшипа полузащитник появился на поле 15 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Суонси Джо Аллен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Отменен
Хакен (жен)
Brann W
0
0
Видео
07.02.23 в 21:15
Фортуна (жен)
Aalborg W
Видео
07.02.23 в 21:30
Гуарани де Жуазейро
Барбалья
Видео
08.02.23 в 03:00
Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо
Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон
2.16 3.25 3.40
Видео
08.02.23 в 03:35
Сеара Сеара
Форталеза Форталеза
1.92 3.10 4.00
Видео
08.02.23 в 03:35
Игуату
Ферровиарио Ферровиарио
Видео
08.02.23 в 03:35
Каукая
Пакажус
1.95 3.35 3.60
Видео
08.02.23 в 03:35
Атлетико Сеаренсе Атлетико Сеаренсе
Maracana EC
Видео
08.02.23 в 15:00
Люботен (жен) Люботен (жен)
Митровица (жен)
Видео
08.02.23 в 15:00
Спартак Прага (жен)
GKS Katowice W
Видео
08.02.23 в 16:00
Штурм (жен)
Pomurje W
Видео
08.02.23 в 21:00
Orebro W
Uppsala W
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Февраля
21:38 · Чемпионат Европы 2024
Джо Аллен завершил карьеру в сборной Уэльса официально
05 Февраля
14:51 · Чемпионат Европы 2024
​Роналду получил поздравления от сборной Португалии
04 Февраля
17:51 · Чемпионат Европы 2024
Варан объяснил, почему ушёл из сборной Франции
03 Февраля
18:37 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг заявил, что завершение Вараном карьеры в сборной стало хорошей новостью для «Манчестер Юнайтед»
14:05 · Чемпионат Европы 2024
Бельгийский журналист: Тедеско — это неочевидный выбор на пост главного тренера национальной сборной
11:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Франции раскритиковал Варана за решение завершить карьеру в национальной команде
02 Февраля
03:09 · Италия. Серия А
Федерико Кьеза настроен на победу в Евро-2024
01 Февраля
17:49 · Чемпионат Европы 2024
​Тренер сборной Казахстана отреагировал на информацию о Зуеве
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Зуев хочет играть за сборную Казахстана
28 Января
01:08 · Нидерланды. Эредивизие
Рулевой сборной Хорватии Далич отказал «Аяксу»
27 Января
11:48 · Чемпионат Европы 2024
Виллаш-Боаш может возглавить европейскую топ-сборную
26 Января
18:49 · Чемпионат Европы 2024
Бывший тренер «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить сборную Бельгии
24 Января
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сантуш прокомментировал назначение в сборную Польши 1
23 Января
18:25 · Чемпионат Европы 2024
​Манчини рассказал о целях сборной Италии на 2023 год
16:35 · Чемпионат Европы 2024
​Сборную Польши может возглавить Сантуш
Все новости