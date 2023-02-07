Полузащитник Джо Аллен объявил о завершении международной карьеры.

О решении 32-летнего футболиста сообщила пресс-служба валлийской национальной команды. В общей сложности хавбек отыграл за «драконов» 75 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В 2016 году он стал полуфиналистом чемпионата Европы в составе сборной Уэльса, а в 2022 году принял участие в двух поединках катарского чемпионата мира.

Джо Аллен наиболее известен по выступлениям за «Ливерпуль» и «Сток». С июля прошлого года он защищает цвета «Суонси», в котором начинал свою карьеру. В нынешнем розыгрыше английского Чемпионшипа полузащитник появился на поле 15 раз.