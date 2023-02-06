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Шефер: «Тедеско — суперпрофессионал, но я удивлюсь, если он возглавит сборную Бельгии» эксклюзив

06 Февраля 2023 • 19:55 Комментировать

Известный немецкий тренер Винфрид Шефер в беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможное назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

- Я слышал, что у Доменико Тедеско есть варианты в Италии и Германии, поэтому контракта со сборной Бельгии пока нет. Мне кажется, для Тедеско в приоритете — возглавить клуб, определенные варианты есть, еще больше вариантов будет летом. Если же он возглавит сборную Бельгии, я буду удивлен.

- По какой причине?

- Для меня очень странно, что в Бельгии обратили внимание на Тедеско. Он прогрессивный и уже успешный тренер, но опыта работы в сборной у него нет, а в сборной Бельгии сейчас очень большие проблемы. На месте федерации футбола этой страны я бы обратился к местному специалисту, знающему внутреннюю кухню.

- Если Тедеско все-таки будет назначен в сборную Бельгии, у него получится?

- Доменико суперпрофессионал, он уже это доказал. Ему будет сложно перестроиться на работу со сборной, но он будет успешен. Важно, что Тедеско любит работать с молодыми игроками, а в сборной Бельгии нужно будет многое менять. Повторюсь, я очень сильно удивлюсь, если назначение состоится, но верю в успех Тедеско везде, где он окажется, — сказал Шефер.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Винфрид Шефер Доменико Тедеско
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