​Роналду получил поздравления от сборной Португалии

Криштиану Роналду в воскресенье «стукнуло» 38 лет. Звёздного футболиста поздравила сборная Португалии посредством странички команды в социальных сетях.

«Сегодня величайшему футболисту в истории исполняется 38 лет! С днём рождения, капитан!» - говорится в подписи к фотографии Криштиану Роналду.

На клубном уровне в настоящий момент Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср». В конце 2022 года португальский нападающий подписал с саудовским клубом контракт сроком на два с половиной года. Сообщалось, что заработная плата Роналду в «Аль-Насре» составит 200 миллионов евро за сезон.